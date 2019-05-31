Центризбирком образовал 199 ОИК на выборах Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) образовала 199 окружных избирательных комиссий (ОИК) на выборах Рады, запланированных на 21 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечается, что сегодня во время заседания ЦИК, рассмотрев соответствующие представления политических партий, образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.

"С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с использованием механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3 582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал еще 9 кандидатов на выборах Рады, которые баллотируются в порядке самовыдвижения. Таким образом, по состоянию на 31 мая Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения.

РБК-Украина писало, председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила об начало избирательной парламентской кампании с 24 мая.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая.