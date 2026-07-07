В центре Украины произошло землетрясение
Утром 7 июля в Полтавской области зафиксировали землетрясение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.
Где и когда произошло землетрясение
Подземные толчки зарегистрировали на территории Лохвицкого территориального общества Миргородского района Полтавской области. Это произошло 7 июля в 05:26 по киевскому времени.
Координаты источника землетрясения:
- широта - 50,33 с.ш.;
- долгота - 33,20 в.д.
Глубина залегания очага составляла 7 км.
Какая мощность толчков
Магнитуда землетрясения составила 2,6 балла по шкале Рихтера. По классификации такие толчки относятся к неощутимым, то есть рядовой человек обычно их не замечает.
В Главном центре специального контроля просят жителей региона сообщить о своих ощущениях, если кто-то заметил землетрясение.
Что известно о сейсмической активности в Украине
Напомним, ранее сейсмолог объяснял, почему серия землетрясений накрыла оккупированный Крым и грозит ли это разрушениями.
На продолжении двух дней тогда зафиксировали семь толчков, а самый мощный достиг 4,5 балла.
Между тем ученые отмечали, что масштабное землетрясение в Крыму может повториться по так называемому столетнему циклу, и прогноз по этому поводу остается актуальным.
Впрочем, землетрясения таки добьют Крымский мост, считает сейсмолог.
Россияне построили переправу с нарушением строительных норм, а подземные толчки оказывают "накопительный эффект". Это в конце концов разрушит мост.