В центре Украины произошло землетрясение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Где и когда произошло землетрясение

Подземные толчки зарегистрировали на территории Лохвицкого территориального общества Миргородского района Полтавской области. Это произошло 7 июля в 05:26 по киевскому времени.

Координаты источника землетрясения:

широта - 50,33 с.ш.;

долгота - 33,20 в.д.

Глубина залегания очага составляла 7 км.

Какая мощность толчков

Магнитуда землетрясения составила 2,6 балла по шкале Рихтера. По классификации такие толчки относятся к неощутимым, то есть рядовой человек обычно их не замечает.

В Главном центре специального контроля просят жителей региона сообщить о своих ощущениях, если кто-то заметил землетрясение.

Что известно о сейсмической активности в Украине

Напомним, ранее сейсмолог объяснял, почему серия землетрясений накрыла оккупированный Крым и грозит ли это разрушениями.

На продолжении двух дней тогда зафиксировали семь толчков, а самый мощный достиг 4,5 балла.

Между тем ученые отмечали, что масштабное землетрясение в Крыму может повториться по так называемому столетнему циклу, и прогноз по этому поводу остается актуальным.