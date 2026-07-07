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В центре Украины произошло землетрясение

09:40 07.07.2026 Вт
2 мин
Почувствовали ли украинцы толчки ночью?
aimg Елена Чупровская
В центре Украины произошло землетрясение Фото: землетрясение зафиксировали в Полтавской области (Getty Images)
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Утром 7 июля в Полтавской области зафиксировали землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Где и когда произошло землетрясение

Подземные толчки зарегистрировали на территории Лохвицкого территориального общества Миргородского района Полтавской области. Это произошло 7 июля в 05:26 по киевскому времени.

Координаты источника землетрясения:

  • широта - 50,33 с.ш.;
  • долгота - 33,20 в.д.

Глубина залегания очага составляла 7 км.

Какая мощность толчков

Магнитуда землетрясения составила 2,6 балла по шкале Рихтера. По классификации такие толчки относятся к неощутимым, то есть рядовой человек обычно их не замечает.

В Главном центре специального контроля просят жителей региона сообщить о своих ощущениях, если кто-то заметил землетрясение.

Что известно о сейсмической активности в Украине

Напомним, ранее сейсмолог объяснял, почему серия землетрясений накрыла оккупированный Крым и грозит ли это разрушениями.

На продолжении двух дней тогда зафиксировали семь толчков, а самый мощный достиг 4,5 балла.

Между тем ученые отмечали, что масштабное землетрясение в Крыму может повториться по так называемому столетнему циклу, и прогноз по этому поводу остается актуальным.

Впрочем, землетрясения таки добьют Крымский мост, считает сейсмолог.

Россияне построили переправу с нарушением строительных норм, а подземные толчки оказывают "накопительный эффект". Это в конце концов разрушит мост.

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