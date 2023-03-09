В центрі Тбілісі силовики знову розігнали протестуючих проти "російського" закону грузинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказа .

Близько опівночі за київським часом правоохоронці почали знову розганяти людей, що зібралися на проспекті Руставелі. Вони використовували сльозогінний газ, водомети, а також час від часу стріляли в повітря з пневматичної зброї.

Раніше цього дня протестувальники проти проросійського законопроекту про "іноагентів" знову почали штурм парламенту. Пізніше їх відтиснули від будівлі.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.