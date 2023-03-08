Водомети, піротехніка та газ. У Тбілісі протестувальники штурмують парламент

Сьогодні, 8 березня, протестувальники проти проросійського законопроекту про "іноагентів" знову почали штурм парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Новости-Грузия ".

Надвечір протестувальники в Тбілісі розпочали штурм будівлі парламенту. За даними видання, вони виламали ґрати на вікнах і побили шибки.

Фото: протестувальники в Грузії почали штурмувати парламент (t.me/NGnewsgeorgia)

Своєю чергою поліція окрім водометів, застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".

Вчора під час засідання грузинського парламенту депутати у першому читанні підтримали законопроект про "іноагентів".

Спочатку учасники акції проти закону про "іноагентів" перекрили проспект Руставелі у Тбілісі. Кількість учасників значно збільшилася після того, як на пленарному засіданні розпочалися слухання проектів закону про "іноагенти".

Поліція почала розганяти учасників акції використовуючи газ та водомет. Своєю чергою протестувальники почали кидати "коктейлі Молотова" у поліцейських.

Сьогодні стало відомо, що частину затриманих під час вчорашнього протесту було переведено в інші міста Грузії.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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