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В центре Тбилиси силовики снова разогнали протестующих

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Четверг 09 марта 2023 00:31
В центре Тбилиси силовики снова разогнали протестующих Фото: в Тбилиси полиция снова разогнала протестующих (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В центре Тбилиси силовики снова разогнали протестующих против "российского" закона грузин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа .

Около полуночи по киевскому времени правоохранители начали снова разгонять собравшихся на проспекте Руставели людей. Они использовали слезоточивый газ, водометы, а также время от времени стреляли в воздух из пневматического оружия.

Ранее в этот день протестующие против пророссийского законопроекта об "иноагентах" снова начали штурм парламента. Позже их оттеснили от здания.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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