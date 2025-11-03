У центрі Риму обвалилася історична вежа: під завалами шукають людину

Вдень, 3 листопада, у центрі Риму на території Імператорських форумів, стався обвал історичної вежі Torre dei Conti - архітектурної пам’ятки XIII століття. Під завалами шукають робітника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

Сьогодні близько 11:20 ранку частина вежі впала під час проведення ремонтних робіт на площі Коррадо Річчі.

За попередньою інформацією, травм зазнав один працівник - громадянин Румунії, якого наразі заблоковано під завалами. Його колеги, що перебували у верхній частині споруди, були оперативно евакуйовані.

На місце прибули підрозділи пожежної служби та спеціалізовані групи SAF, до складу яких входять спелеологи, альпіністи та фахівці з водних операцій. Вони намагаються дістатися до постраждалого через вузький отвір у лівій частині споруди.

Поранений перебуває у свідомості, підтримує контакт із рятувальниками та допомагає їм у проведенні операції. Ще одного працівника, 64-річного чоловіка, доставлено до лікарні Сан-Джованні для медичного огляду.

Правоохоронці повністю перекрили територію поблизу Імператорських форумів та площі П’яцца Венеція. На місці працюють поліція, карабінери, медики й пожежні служби.

Історична довідка

Башта Конті, або Torre Maggiore, була зведена у 1238 році з ініціативи Річарда Конті, брата Папи Інокентія III. Первісно споруда мала облицювання з травертину, який у XVI столітті був демонтований і використаний для будівництва Порта Піа.

Колись це була одна з найвищих веж Риму, однак через землетруси вона втратила верхні яруси. Сьогодні її висота становить близько 29 метрів.