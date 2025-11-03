ua en ru
У центрі Риму обвалилася історична вежа: під завалами шукають людину

Понеділок 03 листопада 2025 14:59
У центрі Риму обвалилася історична вежа: під завалами шукають людину Фото: у центрі Риму обвалилася історична вежа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вдень, 3 листопада, у центрі Риму на території Імператорських форумів, стався обвал історичної вежі Torre dei Conti - архітектурної пам’ятки XIII століття. Під завалами шукають робітника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Сьогодні близько 11:20 ранку частина вежі впала під час проведення ремонтних робіт на площі Коррадо Річчі.

За попередньою інформацією, травм зазнав один працівник - громадянин Румунії, якого наразі заблоковано під завалами. Його колеги, що перебували у верхній частині споруди, були оперативно евакуйовані.

На місце прибули підрозділи пожежної служби та спеціалізовані групи SAF, до складу яких входять спелеологи, альпіністи та фахівці з водних операцій. Вони намагаються дістатися до постраждалого через вузький отвір у лівій частині споруди.

Поранений перебуває у свідомості, підтримує контакт із рятувальниками та допомагає їм у проведенні операції. Ще одного працівника, 64-річного чоловіка, доставлено до лікарні Сан-Джованні для медичного огляду.

Правоохоронці повністю перекрили територію поблизу Імператорських форумів та площі П’яцца Венеція. На місці працюють поліція, карабінери, медики й пожежні служби.

Історична довідка

Башта Конті, або Torre Maggiore, була зведена у 1238 році з ініціативи Річарда Конті, брата Папи Інокентія III. Первісно споруда мала облицювання з травертину, який у XVI столітті був демонтований і використаний для будівництва Порта Піа.

Колись це була одна з найвищих веж Риму, однак через землетруси вона втратила верхні яруси. Сьогодні її висота становить близько 29 метрів.

Обвалення в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому внаслідок вибуху обвалилася частина багатоповерхівки. Серед постраждалих опинилась дитина, під завалами знайшли тіла людей.

Раніше в центрі Одеси, на розі Канатної та провулку Нахімова, обрушився старовинний будинок - пам’ятка архітектури місцевого значення, яка була зведена у 1893 році.

Обвал стався під час ремонтних робіт у нежитловому лівому крилі будівлі, яке було огороджене. Робітники не постраждали.

