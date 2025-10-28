Вибух у Хмельницькому: серед постраждалих дитина, під завалами шукають людину (фото)
Внаслідок вибуху у багатоповерхівці міста Хмельницький, у вівторок, 28 жовтня, постраждали п'ятеро осіб. Серед них - одна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, внаслідок вибуху побутового газу у багатоповерхівці на Тернопільській, 34/2 було частково зруйновано 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.
Попередньо, під завалами може перебувати людина.
На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто "Пункт незламності" та пункт для надання психологічної допомоги.
Як уточнили у поліції, на місці події наразі триває розбір завалів. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.
Власники квартир, які постраждали, можуть звертатися до працівників міськради на місці або телефонувати на телефони: 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80.
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького 28 жовтня
Нагадаємо, вдень у вівторок, 28 жовтня, у соцмережах почали повідомляти про те, що в одному з районів Хмельницького було чути вибух.
Спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна розповіла, що за попередніми даними у багатоповерховому будинку стався вибух побутового газу. За її словами, внаслідок вибуху у будинку три верхні поверхи фактично знищені. На місце події відразу прибули екстрені служби разом з поліцією.