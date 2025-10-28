Вибух у Хмельницькому: серед постраждалих дитина, під завалами шукають людину (фото)

Внаслідок вибуху у багатоповерхівці міста Хмельницький, у вівторок, 28 жовтня, постраждали п'ятеро осіб. Серед них - одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Власники квартир, які постраждали, можуть звертатися до працівників міськради на місці або телефонувати на телефони: 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80.

Як уточнили у поліції , на місці події наразі триває розбір завалів. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.

На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто "Пункт незламності" та пункт для надання психологічної допомоги.

Попередньо, під завалами може перебувати людина.

За даними рятувальників, внаслідок вибуху побутового газу у багатоповерхівці на Тернопільській, 34/2 було частково зруйновано 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Вибух у багатоповерхівці Хмельницького 28 жовтня

Нагадаємо, вдень у вівторок, 28 жовтня, у соцмережах почали повідомляти про те, що в одному з районів Хмельницького було чути вибух.

Спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна розповіла, що за попередніми даними у багатоповерховому будинку стався вибух побутового газу. За її словами, внаслідок вибуху у будинку три верхні поверхи фактично знищені. На місце події відразу прибули екстрені служби разом з поліцією.