Главная » Новости » В мире

В центре Рима обвалилась историческая башня: под завалами ищут человека

Понедельник 03 ноября 2025 14:59
В центре Рима обвалилась историческая башня: под завалами ищут человека Фото: в центре Рима обвалилась историческая башня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Днем, 3 ноября, в центре Рима на территории Императорских форумов, произошел обвал исторической башни Torre dei Conti - архитектурного памятника XIII века. Под завалами ищут рабочего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Сегодня около 11:20 утра часть башни упала во время проведения ремонтных работ на площади Коррадо Риччи.

По предварительной информации, травмы получил один работник - гражданин Румынии, который сейчас заблокирован под завалами. Его коллеги, находившиеся в верхней части сооружения, были оперативно эвакуированы.

На место прибыли подразделения пожарной службы и специализированные группы SAF, в состав которых входят спелеологи, альпинисты и специалисты по водным операциям. Они пытаются добраться до пострадавшего через узкое отверстие в левой части сооружения.

Раненый находится в сознании, поддерживает контакт со спасателями и помогает им в проведении операции. Еще один работник, 64-летний мужчина, доставлен в больницу Сан-Джованни для медицинского осмотра.

Правоохранители полностью перекрыли территорию вблизи Императорских форумов и площади Пьяцца Венеция. На месте работают полиция, карабинеры, медики и пожарные службы.

Историческая справка

Башня Конти, или Torre Maggiore, была возведена в 1238 году по инициативе Ричарда Конти, брата Папы Иннокентия III. Первоначально сооружение имело облицовку из травертина, который в XVI веке был демонтирован и использован для строительства Порта Пиа.

Когда-то это была одна из самых высоких башен Рима, однако из-за землетрясений она потеряла верхние ярусы. Сегодня ее высота составляет около 29 метров.

Обрушение в Украине

Напомним, недавно в Хмельницком в результате взрыва обвалилась часть многоэтажки. Среди пострадавших оказался ребенок, под завалами нашли тела людей.

Ранее в центре Одессы, на углу Канатной и переулка Нахимова, обрушился старинный дом - памятник архитектуры местного значения, который был возведен в 1893 году.

Обвал произошел во время ремонтных работ в нежилом левом крыле здания, которое было ограждено. Рабочие не пострадали.

