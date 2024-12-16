У Центрі протидії корупції відреагували на заяву глави Одеської ОВА про протидію десанту РФ
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, призначенню якого на посаду генерального прокурора завадило розслідування, повідомив, що на початку вторгнення РФ митрополит Одеський Агафангел УПЦ МП їздив з іконою вздовж узбережжя моря, після чого здійнявся шторм. Він нібито і завадив нападу росіян з моря.
Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Очільник Одеської ОВА заявив, що на початку вторгнення митрополит Одеський московського патріархату їздив з іконою вздовж узбережжя моря, після чого здійнявся шторм – і це завадило росіянам висадити десант. Діючий очільник Одеської обласної військової адміністрації заявив – він же головний Екс-прокурор Києва. Звати цього хм… державника Олег Кіпер. І він мало не став новим генеральним прокурором України (замість Костіна)", - зазначив Шабунін.
За його словами, це призначення "збило" розслідування "Схем" про те, як мільярдні активи російського бізнесу в Україні замість конфіскувати - вивели з-під санкцій, а згодом переоформили на зовсім недалеку від Кіпера людину.
"Повторюся: ТОП-корупціонери, як і продажні силовики, – зовсім трішки менш небезпечний ворог, ніж Росія. І завжди надійний союзник останньої", - додав він.
Нагадаємо, раніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Митрополит Одеський та Ізмаїльський УПЦ Агафангел добу їздив уздовж узбережжя з іконою, щоб запобігти висадженню російського десанту.
Як розповів губернатор регіону Олег Кіпер у програмі "Мосійчук+", буря на морі тривала близько 10 днів, що не дало окупантам можливості здійснити свої плани. Крім того, голова обладміністрації сказав, що удар РФ по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю на дії Агафангела на початку війни.
Раніше повідомлялось, що глава ОВА також повʼязаний з Шапраном і депутатом від ОПЗЖ Осиповим. Повідомлялось. що екс-депутат з Броварів, бізнесмен Сергій Шапран та його партнер Володимир Осипов отримали спецдозволи на видобуток копалин. У схемі також підозрюють підсанкційного бізнесмена, основного бенефіцеара "Юнігран" Ігоря Наумця.
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