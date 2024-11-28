Стало відомо, як екс-депутат з Броварів отримав спецдозволи на видобуток копалин

Компанія "Юнігран" відома своєю діяльністю у видобутку граніту та виробництві продукції з цього природного ресурсу, протягом багатьох років залишалася однією з найбільших у своєму секторі.

Однак після того, як власники компанії опинились під санкціями, зокрема через зв'язки з російським бізнесменом Ігорем Наумцем, їх бізнес зазнав серйозних труднощів.

Ігор Наумець, український бізнесмен з російським корінням, став основним бенефіціаром групи компаній "Юнігран". Після введення санкцій проти нього, згідно з рішенням РНБО від 12 травня 2023 року, на його підприємствах були анульовані ліцензії на видобуток корисних копалин.

Однак Наумець знайшов нового партнера – Сергія Шапрана. Відтак активи "Юнігран" були переведені на інші структури, розподілені між партнерами на рівні 50 на 50. Вартість активів, за попередніми оцінками, досягала 4 мільярдів гривень.

Не обійшлося без участі ще одного гравця – Володимира Осипова. Ексдепутат Одеської облради від забороненої партії ОПЗЖ став важливою ланкою у процесі зміни бенефіціарів компаній і обробки відповідних документів.

Щоб продовжити видобуток граніту, компанії "Юнігран" потрібно було отримати нові дозволи. Вони звернулися до Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) з проханням поновити ці дозволи. 18 березня 2024 року керівник Держгеонадр Роман Опімах підписав наказ про поновлення спецдозволів для трьох компаній, пов’язаних з Наумцем.

Наказ порушував законодавство, оскільки санкції проти компаній не були скасовані, і діяльність підсанкційних компаній була фактично відновлена через маніпуляції з реєстраційними даними. За кілька днів після цього столична нотаріус Тетяна Гапон подала скаргу на зміни в реєстрі, вказавши на незаконне втручання у систему. Це призвело до скасування реєстраційних змін Міністерством юстиції.

У квітні 2024 року були зафіксовані нові спроби незаконних змін у реєстрах. Це відбувалося за допомогою нотаріусів, які мали доступ до реєстраційних даних, що дозволяло маніпулювати інформацією без жодних перевірок щодо санкцій.

Попри численні юридичні перепони, активи "Юнігран" поступово були переведені на нові компанії. Ігор Онопрієнко та Олександр Ярмолюк, керівники підприємств, що належали групі "Юнігран", продали спецдозволи на користування надрами новій компанії "Новел Пром", що була пов’язана з Сергієм Шапраном. Ця операція була погоджена з Держгеонадра, попри наявні заборони.

У листопаді 2024 року на тлі правових скандалів ці дозволи були знову передані у власність "Коростенської видобувної компанії" та "Малинської видобувної компанії", що належать інвесторам, пов’язаним з Alumeta Group. Але судовий процес щодо цих дій ще не завершено.

Господарський суд Києва продовжує розглядати питання, пов’язані з відчуженням активів, і планує винести остаточне рішення в грудні 2024 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні продовжує працювати компанія, що поставляла щебінь на окуповані території.