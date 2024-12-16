В Центре противодействия коррупции отреагировали на заявление главы Одесской ОГА о препятствовании десанту РФ

Глава Одесской ОГА Олег Кипер, назначению которого на должность генерального прокурора помешало расследование, сообщил, что в начале вторжения РФ митрополит Одесский Агафангел УПЦ МП ездил с иконой вдоль побережья моря, после чего поднялся шторм. Он якобы и помешал нападению россиян с моря.

Об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Глава Одесской ОВА заявил, что в начале вторжения митрополит Одесский московского патриархата ездил с иконой вдоль побережья моря, после чего поднялся шторм - и это помешало россиянам высадить десант. Действующий глава Одесской областной военной администрации заявил - он же главный экс-прокурор Киева. Зовут этого хм... государственника Олег Кипер. И он чуть не стал новым генеральным прокурором Украины (вместо Костина)", - отметил Шабунин.

По его словам, это назначение "сбило" расследование "Схем" о том, как миллиардные активы российского бизнеса в Украине вместо конфисковать - вывели из-под санкций, а впоследствии переоформили на совсем недалекого от Кипера человека.

"Повторюсь: ТОП-коррупционеры, как и продажные силовики, - совсем немножко менее опасный враг, чем Россия. И всегда надежный союзник последней", - добавил он.

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что Митрополит Одесский и Измаильский УПЦ Агафангел сутки ездил вдоль побережья с иконой, чтобы предотвратить высадку российского десанта.

Как рассказал губернатор региона Олег Кипер в программе "Мосийчук+", буря на море продолжалась около 10 дней, что не дало оккупантам возможности осуществить свои планы. Кроме того, глава обладминистрации сказал, что удар РФ по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом на действия Агафангела в начале войны.

Ранее сообщалось, что глава ОГА также связан с Шапраном и депутатом от ОПЗЖ Осиповым. Сообщалось. что экс-депутат из Броваров, бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов получили спецразрешения на добычу ископаемых. В схеме также подозревают подсанкционного бизнесмена, основного бенефициара "Юнигран" Игоря Наумца.