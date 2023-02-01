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У центрі окупованого Мелітополя пролунали вибухи

Фото: У центрі окупованого Мелітополя пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 1 лютого, у центральній частині тимчасово окупованого Мелітополя пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи. З'ясовуємо деталі, що палає в окупантів", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Мелітополі в районі заводу "Рефма", де окупанти розмістили свою базу, сталася масштабна пожежа.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами.

При цьому ворог продовжує використовувати мережу громадських закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військових.

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МелітопольВибухВійна Росії проти України