У центрі окупованого Мелітополя пролунали вибухи

"У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи. З'ясовуємо деталі, що палає в окупантів", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Мелітополі в районі заводу "Рефма", де окупанти розмістили свою базу, сталася масштабна пожежа.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами.

При цьому ворог продовжує використовувати мережу громадських закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.