В центре оккупированного Мелитополя прогремели взрывы

"В Мелитополе громко! Только что в центральной части города прогремели мощные взрывы. Выясняем детали, что пылает у оккупантов", - написал он.

Напомним, сегодня в Мелитополе в районе завода "Рефма", где оккупанты разместили свою базу, произошел масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе и Токмаке Запорожской области больницы переполнены раненными российскими солдатами.

При этом враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

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