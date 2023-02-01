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В центре оккупированного Мелитополя прогремели взрывы

Фото: В центре оккупированного Мелитополя прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 1 февраля, в центральной части временно оккупированного Мелитополя прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"В Мелитополе громко! Только что в центральной части города прогремели мощные взрывы. Выясняем детали, что пылает у оккупантов", - написал он.

Напомним, сегодня в Мелитополе в районе завода "Рефма", где оккупанты разместили свою базу, произошел масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе и Токмаке Запорожской области больницы переполнены раненными российскими солдатами.

При этом враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

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