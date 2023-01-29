"Успішний наступ". Лікарні Мелітополя та Токмаку переповнені окупантами

У Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами. Тож заяви про "успішний наступ" російських військ на Запорізькому напрямку не мають нічого спільного з реальністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РІА Мелітополь "

"Жодних додаткових територій російська армія так і не зайняла. Натомість госпіталь у Мелітополі переповнений пораненими. Решту везуть по сусідніх населених пунктах, які поки що перебувають в окупації", - йдеться в повідомленні.

Так, зокрема, лише до міської лікарні Токмака Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову.

А представників офіцерського складу після госпіталю, цілком ймовірно, перевозять на бази відпочинку на реабілітацію.