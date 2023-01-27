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РФ продовжує розгортати нові шпиталі для поранених військових в окупації, - Генштаб

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 19:12
РФ продовжує розгортати нові шпиталі для поранених військових в окупації, - Генштаб Фото: РФ продовжує розгортати нові шпиталі для поранених військових в окупації (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Так, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області, в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули "польовий шпиталь", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що там лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнер".

Разом з тим, в Каїрах Каховського району Херсонської області, на базі Каїрського психоневрологічного інтернату, також лікуються російські окупанти.

Нагадаємо, що в окупованому Антрациті Луганської області російські військові закрили пологовий будинок. Там окупанти облаштували собі госпіталь.

Російські загарбники зазнають серйозних втрат через бої у Запорізькій області. Через це вони вимушені відкривати нові шпиталі в окупованому Криму.

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