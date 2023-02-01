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В Мелітополі сталась сильна пожежа на заводі, де росіяни розмістили базу, - Федоров

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Середа 01 лютого 2023 12:03
В Мелітополі сталась сильна пожежа на заводі, де росіяни розмістили базу, - Федоров Фото: в Мелітополі сталась сильна пожежа на заводі, де росіяни розмістили базу (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Мелітополі у районі заводу "Рефма" сталась масштабна пожежа. Перед цим росіяни розташували там свою військову базу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу", - пише Федоров.

Міський голова додав, що вибухів перед пожежею не було зафіксовано. Деталі наразі уточнюються.

В Мелітополі сталась сильна пожежа на заводі, де росіяни розмістили базу, - Федоров

Фото: в Мелітополі сталась сильна пожежа на заводі, де росіяни розмістили базу (t.me/ivan_fedorov_melitopol/)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за слова Федорова, росіяни надіслали до Мелітополя вербувальників для ПВК "Вагнера".

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