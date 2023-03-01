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У центрі Одеси протягом дня не буде теплопостачання: список вулиць

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Одеса, Середа 01 березня 2023 09:58
У центрі Одеси протягом дня не буде теплопостачання: список вулиць Фото: 1 березня в центрі Одеси протягом дня не буде теплопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі сьогодні тимчасово буде відсутнє теплопостачання у жителів центральних вулиць. Причиною тому є проведення аварійно-технічних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Одеської міськради.

"В зв'язку з проведенням КП "Теплопостачання міста Одеса" невідкладних аварійно-технічних робіт на магістралі d500 сьогодні, 01 березня, буде відсутнє теплопостачання в центрі міста", - йдеться в повідомленні.

Список вулиць

Зазначено, що сьогодні в Одесі не буде теплопостачання на наступних вулицях:

  • Садова,
  • Пастера,
  • Дерибасівська,
  • Торгова,
  • Кінна,
  • Ольгієвська,
  • Софіївська,
  • Єлісаветинська,
  • Коблевська,
  • Гаванна,
  • Єкатериненська,
  • Ланжеронівська,
  • Грецька,
  • Князівська,
  • Пушкінська,
  • Буніна,
  • а також на пр. Маяковського, пр. Некрасова, пр. Воронцовського.

Вказаний і орієнтовний час закінчення робіт - до 20:00.

Нагадаємо, що в Одесі 27 лютого увечері енергетики ліквідували аварію на високовольтній лінії.

Також ми писали про те, що в Одесі та області скоротили час комендантської години.

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