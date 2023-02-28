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В Одесі та області скоротили час комендантської години

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Одеса, Вівторок 28 лютого 2023 19:36
В Одесі та області скоротили час комендантської години Фото: В Одесі та області скоротили час комендантської години (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

З середи, 1 березня, в Одесі та області буде скорочено час тривалості комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 до 05.00 години ", - повідомив він.

Під час дії комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Зазначимо, що до цього комендантська година в Одесі діяла з 23.00 до 5.00.

Нагадаємо, в Одесі 27 лютого сталася аварія, через яку майже все місто та сусідні населені пункти залишилися без світла.

Увечері цього ж дня енергетики ліквідували аварію на високовольтній лінії.

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Одеса Комендантська година Війна Росії проти України
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