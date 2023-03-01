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В центре Одессы в течение дня не будет теплоснабжения: список улиц

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Одесса, Среда 01 марта 2023 09:58
В центре Одессы в течение дня не будет теплоснабжения: список улиц Фото: 1 марта в центре Одессы в течение дня не будет теплоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе сегодня временно отсутствует теплоснабжение у жителей центральных улиц. Причиной тому проведение аварийно-технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Одесского горсовета.

"В связи с проведением КП "Теплоснабжение города Одесса" безотлагательных аварийно-технических работ на магистрали d500 сегодня, 01 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города", - говорится в сообщении.

Список улиц

Отмечено, что сегодня в Одессе не будет теплоснабжения на следующих улицах:

  • Садовая,
  • Пастера,
  • Дерибасовская,
  • Торговая,
  • Конная,
  • Ольгиевская,
  • Софиевская,
  • Елисаветинская,
  • Коблевская,
  • Гаванная,
  • Екатерининская,
  • Ланжероновская,
  • Греческая,
  • Княжеская,
  • Пушкинская,
  • Бунина,
  • а также на пр. Маяковского, пр. Некрасова, пр. Воронцовского.

Указано и ориентировочное время окончания работ - до 20:00.

Напомним, что в Одессе вечером 27 февраля энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии.

Также мы писали, что в Одессе и области сократили время комендантского часа.

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