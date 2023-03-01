В центре Одессы в течение дня не будет теплоснабжения: список улиц
В Одессе сегодня временно отсутствует теплоснабжение у жителей центральных улиц. Причиной тому проведение аварийно-технических работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Одесского горсовета.
"В связи с проведением КП "Теплоснабжение города Одесса" безотлагательных аварийно-технических работ на магистрали d500 сегодня, 01 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города", - говорится в сообщении.
Список улиц
Отмечено, что сегодня в Одессе не будет теплоснабжения на следующих улицах:
- Садовая,
- Пастера,
- Дерибасовская,
- Торговая,
- Конная,
- Ольгиевская,
- Софиевская,
- Елисаветинская,
- Коблевская,
- Гаванная,
- Екатерининская,
- Ланжероновская,
- Греческая,
- Княжеская,
- Пушкинская,
- Бунина,
- а также на пр. Маяковского, пр. Некрасова, пр. Воронцовского.
Указано и ориентировочное время окончания работ - до 20:00.
Напомним, что в Одессе вечером 27 февраля энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии.
Также мы писали, что в Одессе и области сократили время комендантского часа.
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