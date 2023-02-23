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У центрі Одеси пролунав вибух

Фото: в Одесі повідомляють про вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Одеси сьогодні, 23 лютого, пролунав вибух. Причини інциденту поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Читачі повідомляють, що у центрі міста пролунав вибух. Інформації про приліт немає, з'ясовуємо причину вибуху", - йдеться у повідомленні.

Водночас місцеві жителі зазначають, що місці події видніється чорний дим. Одесити припускають, що в одному з будинків виникла пожежа.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні чули потужні вибухи. Місцева влада поки не коментувала ситуацію у місті.

Крім того, окупанти сьогодні обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого поранення отримали двоє осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаВибух