Окупанти завдали удару по Куп'янську: є поранені

Російські окупанти вранці 23 лютого завдали чергового удару по Куп'янську (Харківська область). Внаслідок обстрілу поранення отримали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує обстрілювати мирних жителів Куп'янська. Внаслідок ранкових обстрілів отримали поранення дві цивільні жінки. Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів Харківської області - у Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах. Є поранений.

Також повідомлялося, що вранці 23 лютого росіяни вкотре атакували Очаківську громаду Миколаївської області.

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