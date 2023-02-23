ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти завдали удару по Куп'янську: є поранені

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 23 лютого 2023 10:10
Окупанти завдали удару по Куп'янську: є поранені Фото: окупанти завдали удару по Куп'янську (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вранці 23 лютого завдали чергового удару по Куп'янську (Харківська область). Внаслідок обстрілу поранення отримали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує обстрілювати мирних жителів Куп'янська. Внаслідок ранкових обстрілів отримали поранення дві цивільні жінки. Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів Харківської області - у Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах. Є поранений.

Також повідомлялося, що вранці 23 лютого росіяни вкотре атакували Очаківську громаду Миколаївської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна в Україні Купянск
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України