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У Херсоні зранку повідомляють про вибухи

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Херсон, Четвер 23 лютого 2023 09:16
У Херсоні зранку повідомляють про вибухи Фото: в Херсоні чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні зранку 23 лютого повідомляють про вибухи. Офіційних коментарів щодо поточної ситуації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"Вибухи у Херсоні", - інформують в мережі.

Зазначимо, що за минулу добу російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонської області, з яких двічі била по самому Херсону. Внаслідок ворожих обстрілів області двоє людей загинули.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли село Новотягинка Херсонської області, через що двоє літніх людей загинули.

Про те, як херсонці жили в окупації та про будні місцевих жителів в умовах постійних обстрілів - читайте в репортажі РБК-Україна.

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Херсон Вибух
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