RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центре Одессы прогремел взрыв

Фото: в Одессе сообщают о взрыве (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В центре Одессы сегодня, 23 февраля, прогремел взрыв. Причины инцидента пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Читатели сообщают, что в центре города раздался взрыв. Информации о прилете нет, выясняем причину взрыва", - говорится в сообщении.

В то же время местные жители отмечают, что на месте происшествия виднеется черный дым. Одесситы предполагают, что в одном из домов возник пожар.

Напомним, сегодня с утра в Херсоне слышали мощные взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Кроме того, оккупанты сегодня обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрыв