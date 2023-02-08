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У центрі Одеси пролунав вибух

Ілюстративне фото: у центрі Одеси пролунав вибух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 8 лютого, у центрі Одеси пролунав вибух. При цьому в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Як зазначають місцеві Telegram-канали, вибух пролунав у центральній частині міста.

Пізніше "Думская" повідомила, що вибухи було чутно через навчання наших військових.

Зазначимо, що наразі повітряна тривога оголошена у північні та східній частинах України.

Як повідомлялося раніше, у середу в Дніпропетровській області спрацювала ППО під час повітряної тривоги. У Сумах та області також лунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаВибух