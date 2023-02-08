В центре Одессы раздался взрыв

Как отмечают местные Telegram-каналы, взрыв прогремел в центральной части города.

Позже "Думская" сообщила, что взрывы были слышны из-за учений наших военных.

Отметим, что на данный момент воздушная тревога объявлена в северной и восточной частях Украины.

Как сообщалось ранее, в среду в Днепропетровской области сработало ПВО во время воздушной тревоги. В Сумах и области также звучали взрывы.

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