В частині областей чути сирену: де оголосили повітряну тривогу
Звуки сирени чути в частині північних та східних областей України у середу, 8 лютого. Там оголошено про сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу тривог.
У середу, 8 лютого, о 15:41 повітряну тривогу було оголошено у місті Київ та Київській області.
Окрім цього сирену було чути у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Запоріжскій областях.
Однак о 15:49 у столиці було її відмінено.
Фото: в частині областей України чути сирену (alerts.in.ua)
Станом на 15:57 повітряну тривогу було оголошено у Харківській, Донецькій, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Фото: в частині областей України чути сирену (alerts.in.ua)
Нагадаємо, що в Україні вранці 4 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Над Білоруссю знову фіксували активність російської авіації.
Нагадаємо, в Білорусі вперше з листопада минулого року помітили активність авіації в районі "Майданчика 400. Купол" під Мінськом, де може перебувати командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.
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