ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В частині областей чути сирену: де оголосили повітряну тривогу

Новость на русском →
Україна, Середа 08 лютого 2023 15:50
В частині областей чути сирену: де оголосили повітряну тривогу Фото: в частині областей України чути сирену (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Звуки сирени чути в частині північних та східних областей України у середу, 8 лютого. Там оголошено про сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу тривог.

У середу, 8 лютого, о 15:41 повітряну тривогу було оголошено у місті Київ та Київській області.

Окрім цього сирену було чути у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Запоріжскій областях.

Однак о 15:49 у столиці було її відмінено.

В частині областей чути сирену: де оголосили повітряну тривогу

Фото: в частині областей України чути сирену (alerts.in.ua)

Станом на 15:57 повітряну тривогу було оголошено у Харківській, Донецькій, Полтавській та Дніпропетровській областях.

В частині областей чути сирену: де оголосили повітряну тривогу

Фото: в частині областей України чути сирену (alerts.in.ua)

Нагадаємо, що в Україні вранці 4 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Над Білоруссю знову фіксували активність російської авіації.

Нагадаємо, в Білорусі вперше з листопада минулого року помітили активність авіації в районі "Майданчика 400. Купол" під Мінськом, де може перебувати командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація воздушная тревога
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"