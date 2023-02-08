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В центре Одессы раздался взрыв

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Одесса, Среда 08 февраля 2023 16:01
В центре Одессы раздался взрыв Иллюстративное фото: в центре Одессы раздался взрыв (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 8 февраля, в центре Одессы раздался взрыв. При этом в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Как отмечают местные Telegram-каналы, взрыв прогремел в центральной части города.

Позже "Думская" сообщила, что взрывы были слышны из-за учений наших военных.

Отметим, что на данный момент воздушная тревога объявлена в северной и восточной частях Украины.

В центре Одессы раздался взрыв

Как сообщалось ранее, в среду в Днепропетровской области сработало ПВО во время воздушной тревоги. В Сумах и области также звучали взрывы.

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