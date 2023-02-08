В центре Одессы раздался взрыв
Иллюстративное фото: в центре Одессы раздался взрыв (Getty Image)
Сегодня, 8 февраля, в центре Одессы раздался взрыв. При этом в регионе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Как отмечают местные Telegram-каналы, взрыв прогремел в центральной части города.
Позже "Думская" сообщила, что взрывы были слышны из-за учений наших военных.
Отметим, что на данный момент воздушная тревога объявлена в северной и восточной частях Украины.
Как сообщалось ранее, в среду в Днепропетровской области сработало ПВО во время воздушной тревоги. В Сумах и области также звучали взрывы.
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