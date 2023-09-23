У центрі Одеси горів ресторан (фото, відео)

Рятувальники зазначають, що о 08:25 отримали повідомлення про пожежу в Приморському районі Одеси на вулиці Садовій. Виявилося, що там спалахнув двоповерховий ресторан "Котелок".

Гасіння вогню ускладнювалося сильним задимленням. Приблизно о 09:09 загоряння локалізували, а о 10:24 повністю загасили.

З задимлених приміщень рятувальники евакуювали людей. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз причини та обставили інциденту встановлюються.

Пожежу ліквідовували 58 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Фото: у центрі Одеси горів ресторан (facebook.com/DSNSODE)

Нагадаємо, нещодавно у Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Постраждало приміщення сервісу побутової техніки.

Також, як повідомлялося, у серпні в житловому будинку Печерського району столиці сталась пожежа, через що постраждала дівчина.

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