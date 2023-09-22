У Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в приміщенні сервісу побутової техніки вранці 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Пожежа сталася на вул. Райдужній в Дніпровському районі.

За даними рятувальників, загоряння сталося в одноповерховому приміщенні сервісу побутової техніки.

О 07:42 пожежу на площі 250 кв. м ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють.

Фото: у Києві сталася масштабна пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожежі у Києві

Нагадаємо, у серпні в житловому будинку Печерського району столиці сталась пожежа, через що постраждала дівчина.

Окрім того, нещодавно у Києві після вибухів почалася пожежа у складському приміщенні Міністерства внутрішніх справ. Там здетонував снаряд.