Пожежу на Печерську в Києві загасили, постраждала дівчина

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Пожежно-рятувальні служби ліквідували пожежу в житловому будинку в Печерському районі", - повідомив мер.

За його даними, загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м.кв.

"Мешканців будинку евакуювали. Одній постраждалій- 21-річній дівчині, медики надали допомогу на місці", - додав Кличко.

Нагадаємо, ми писали, що через пожежу в будинку проводили евакуацію місцевих жителів.

Пожежі у Києві

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Києві почалася пожежа у Подільському районі. Там загорілася будівля Американської бібліотеки імені В. Кітастого в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Також ми писали, що нещодавно у Києві після вибухів почалася пожежа у складському приміщенні Міністерства внутрішніх справ. Там здетонував снаряд.

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