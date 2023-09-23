В центре Одессы горел ресторан (фото, видео)

Сильный пожар вспыхнул в центре Одессы утром в субботу, 23 сентября. Там горел ресторан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Одесской области в Facebook.
Спасатели отмечают, что в 08:25 получили сообщение о пожаре в Приморском районе Одессы на улице Садовой. Оказалось, что там загорелся двухэтажный ресторан "Котелок".
Тушение огня осложнялось сильным задымлением. Приблизительно в 09:09 возгорание локализовали, а в 10:24 полностью потушили.
Из задымленных помещений спасатели эвакуировали людей. К счастью, никто не пострадал. Сейчас причины и инцидента устанавливаются.
Пожар был ликвидирован 58 спасателями и 15 единицами техники.
Фото: в центре Одессы горел ресторан (facebook.com/DSNSODE)
Напомним, недавно в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Пострадали помещения сервиса бытовой техники.
Также, как сообщалось, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.
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