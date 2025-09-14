У центрі Ніжина посеред дня впали уламки збитого "Шахеда"
Російські дрони у неділю, 14 вересня, атакували Ніжин Чернігівської області. У центрі міста впали уламки безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ніжина Олександра Кодолу в Facebook.
"Ніжинський район під атакою БПЛА. Уламки збитого шахеда впали в центрі міста", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області оголосили о 08:28. Тривога у Чернігівській області триває вже майже шість годин.
Карта повітряних тривог станом на 14:00
Обстріл України
В ніч на 14 вересня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23 та 58 дронами. Сили ППО знешкодили 52 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Як відомо, росіяни і вдень продовжили запускати дрони по Україні. Рух ворожих безпілотників фіксували у кількох областях.
Окупанти сьогодні також атакували дроном мікроавтобус у Запорізькій області, внаслідок чого постраждав чоловік.