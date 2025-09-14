Росіяни запустили вночі 58 дронів і одну ракету на Україну: як відпрацювала ППО
У ніч на 14 вересня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою та 58 "Шахедами", "Герберами" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 52 ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, росіяни атакували Україну із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, Силами Протиповітряної оборони збито та подавлено 52 ворожі "Шахедів", "Гербер" та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Окрім цього, зафіксовано влучання ракети та шести ударних дронів на трьох локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.
У Повітряних силах зазначили, що вранці росіяни розпочали нову хвилю атак безпілотниками з північно-східного напрямку.
Удари РФ по Україні
Ніч на 14 вересня в Україні була відносно тихою, однак напередодні вночі росіяни випустили по Україні 164 дрони та балістику.
При цьому Силам ППО вдалося знешкодили 137 ворожих дронів, проте було зафіксовано влучання ракети та 27 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.