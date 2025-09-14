ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни запустили вночі 58 дронів і одну ракету на Україну: як відпрацювала ППО

Неділя 14 вересня 2025 09:35
UA EN RU
Росіяни запустили вночі 58 дронів і одну ракету на Україну: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: як відпрацювала ППО (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 14 вересня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою та 58 "Шахедами", "Герберами" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 52 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, росіяни атакували Україну із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, Силами Протиповітряної оборони збито та подавлено 52 ворожі "Шахедів", "Гербер" та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Окрім цього, зафіксовано влучання ракети та шести ударних дронів на трьох локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що вранці росіяни розпочали нову хвилю атак безпілотниками з північно-східного напрямку.

Росіяни запустили вночі 58 дронів і одну ракету на Україну: як відпрацювала ППО

Удари РФ по Україні

Ніч на 14 вересня в Україні була відносно тихою, однак напередодні вночі росіяни випустили по Україні 164 дрони та балістику.

При цьому Силам ППО вдалося знешкодили 137 ворожих дронів, проте було зафіксовано влучання ракети та 27 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна Росії проти України Війна в Україні
Новини
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії