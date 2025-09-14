ua en ru
Окупанти атакували мікроавтобус у Запорізькій області: постраждав чоловік

Запорізька область, Неділя 14 вересня 2025 09:57
Окупанти атакували мікроавтобус у Запорізькій області: постраждав чоловік
Автор: Наталія Юрченко

Армія РФ атакувала мікроавтобус у Запорізькій області. Внаслідок удару чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

В одному із селищ Пологівського району росіяни здійснили атаку безпілотником. Через удар fpv-дроном пошкоджено мікроавтобус.

За словами Федорова, 60-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворога.

Обстріли України

В ніч на 14 вересня РФ вночі атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23 та 58 дронами.

Сили ППО знешкодили 52 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Уранці ворог атакує новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку. Дотримуйтесь правил безпеки", - попереджають ПС.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня росіяни завдали наймасованішого удару по Україні. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.

