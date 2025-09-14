В центре Нежина посреди дня упали обломки сбитого "Шахеда"

Российские дроны в воскресенье, 14 сентября, атаковали Нежин Черниговской области. В центре города упали обломки беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Нежина Александра Кодолу в Facebook.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:00

Стоит отметить, что воздушную тревогу в Нежинском районе Черниговской области объявили в 08:28. Тревога в Черниговской области продолжается уже почти шесть часов.

"Нежинский район под атакой БПЛА. Обломки сбитого шахеда упали в центре города", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины

В ночь на 14 сентября армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 58 дронами. Силы ПВО обезвредили 52 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Как известно, россияне и днем продолжили запускать дроны по Украине. Движение вражеских беспилотников фиксировали в нескольких областях.

Оккупанты сегодня также атаковали дроном микроавтобус в Запорожской области, в результате чего пострадал мужчина.