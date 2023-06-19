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У центрі Москви сталася сильна пожежа

Фото: у Москві сталася пожежа (t.me/mchsmsk)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Москви (РФ) сталася пожежа біля станції метро "Новослобідська", розташованої в центрі міста. На місці події ввечері 19 червня працюють пожежники та екстрені служби, кілька людей було врятовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними російських МНСників, спалах стався ввечері в понеділок на будівництві на вул. Новосущевской, 13, де загорівся утеплювач та пінопласт.

"Врятовано шестеро людей, інформація про постраждалих уточнюється", - цитує екстрені служби пропагандистське агентство ТАСС.

Також уточнюється, що 6 людей були евакуйовані автодрабинами.

Також повідомляється, що відкритий спалах вже було локалізовано.

У мережі публікують відео з місця вогняного НП у столиці РФ.

Пожежі в Москві та Росії

У різних регіонах Російської Федерації - як у прикордонних, так і в дуже віддалених - в останній час почастішали випадки пожеж.

Так, наприклад, раніше 19 червня стало відомо про пожежу в Москві на території Центрального ремонтно-механічного заводу.

А перед цим, 18 червня, у російському Брянську спалахнула масштабна пожежа у військовому госпіталі.

Додамо також, що за день до цього, 17 червня, у Бєлгороді сталася сильна пожежа у багатоповерховому житловому будинку.

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