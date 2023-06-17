У російському Бєлгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному ЖК

У Бєлгороді (Російська Федерація) сталася сильна пожежа у багатоповерховому житловому будинку, де спалахнув дах. Вогняна НП вночі 17 червня сталася в центрі міста. Попередньо внаслідок події постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора російської Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram та місцеві пабліки.

Висотка, що спалахнула, розташована в елітному житловому комплексі "Слов'янський" в районі Свято-Троїцького бульвару міста.

На місці події працюють працівники МНС, полум'я на висоті намагаються загасити пожежні розрахунки.

За словами російського чиновника, за попередніми даними, пожежа виникла в котельні, розташованій на даху будівлі. На місці працюють пожежні розрахунки.

Про можливі жертви та постраждалих на даний час даних немає.

У соцмережах показали фото та відео потужної пожежі на багатоповерхівці у Бєлгороді цієї ночі.

У РФ почастішали пожежі

У РФ почастішали випадки пожеж останнім часом, а відбуваються вони як у прикордонних, так і дуже віддалених регіонах.

Так, минулої ночі, 16 червня, сталася сильна пожежа на заводі в російському Курську, і перед цим нібито місцеві жителі чули вибух і бачили дрон.

Перед цим, 14 червня, стало відомо про пожежу в Казані в багатоповерхівці. Того ж дня горіла Новочеркаська теплоелектростанція під Ростовом. За день до цього сталася пожежа біля метро в Санкт-Петербурзі.

Раніше у Краснодарі сталася пожежа на нафтобазі у районі Яблонівського мосту. Зазначимо, що в російському Краснодарському краї також нещодавно спалахнула нафтобаза - у ніч на 3 травня у селищі Хвиля, яке знаходиться неподалік Кримського мосту. А вночі 31 травня у регіоні сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу нібито через атаку невідомого дрону.

Нагадаємо також, що 11 червня в російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на заводі "Ростсельмаш".

До цього росіяни повідомляли про пожежу на аеродромі у Ленінградській області. Тоді росЗМІ стверджували, що спалахнули покришки.