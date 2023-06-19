У Москві сталася пожежа на ремонтно-механічному заводі (відео)

На території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що пожежа сталася на південному сході Москви - Рязанському проспекті на території Центрального ремонтно-механічного заводу.

За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності.

Людей з будівлі евакуювали.

Пожежі в Росії

Останнім часом у Росії почастішали випадки пожеж. Вони стаються як у прикордонних, так і дуже віддалених регіонах країни-агресора.

Наприклад, тільки вчора у Брянську спалахнула масштабна пожежа у військовому госпіталі.

Вночі 17 червня у Бєлгороді сталася сильна пожежа у багатоповерховому житловому будинку.

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