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В центре Москвы произошел сильный пожар

Фото: в Москве произошел пожар (t.me/mchsmsk)
Автор: Владимир Костырин

В центре Москвы (РФ) произошел пожар у станции метро "Новослободская", расположенной в центре города. На месте происшествия вечером 19 июня работают пожарные и экстренные службы, несколько человек были спасены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным российских МЧСников, возгорание произошло вечером в понедельник на строительстве по ул. Новосущевской, 13, где загорелся утеплитель и пенопласт.

"Спасены шесть человек, информация о пострадавших уточняется", - цитирует экстренные службы пропагандистское агентство ТАСС.

Также уточняется, что 6 человек были эвакуированы по автолестнице.

Также сообщается, что открытое возгорание уже было локализовано.

В сети публикуют видео с места огненного ЧП в столице РФ.

Пожары в Москве и России

В самых разных регионах Российской Федерации - как в приграничных, так и в очень отдаленных - в последнее время участились случаи пожаров.

Так, например, ранее 19 июня стало известно о пожаре в Москве на территории Центрального ремонтно-механического завода.

А перед этим, 18 июня, в российском Брянске вспыхнул масштабный пожар в военном госпитале.

Добавим также, что за день до этого, 17 июня, в Белгороде произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме.

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