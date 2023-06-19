В центре Москвы произошел сильный пожар

В центре Москвы (РФ) произошел пожар у станции метро "Новослободская", расположенной в центре города. На месте происшествия вечером 19 июня работают пожарные и экстренные службы, несколько человек были спасены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По данным российских МЧСников, возгорание произошло вечером в понедельник на строительстве по ул. Новосущевской, 13, где загорелся утеплитель и пенопласт.
"Спасены шесть человек, информация о пострадавших уточняется", - цитирует экстренные службы пропагандистское агентство ТАСС.
Также уточняется, что 6 человек были эвакуированы по автолестнице.
Также сообщается, что открытое возгорание уже было локализовано.
В сети публикуют видео с места огненного ЧП в столице РФ.
В самых разных регионах Российской Федерации - как в приграничных, так и в очень отдаленных - в последнее время участились случаи пожаров.
Так, например, ранее 19 июня стало известно о пожаре в Москве на территории Центрального ремонтно-механического завода.
А перед этим, 18 июня, в российском Брянске вспыхнул масштабный пожар в военном госпитале.
Добавим также, что за день до этого, 17 июня, в Белгороде произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме.
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