У центрі Москви спалахнула пожежа в офісі КПРФ (відео)

На відео, опублікованих у мережі, видно густий чорний дим. Зазначається, що причина пожежі наразі не відома. Але, попередньо, спалахнуло будівельне сміття на другому поверсі.

Атаки дронів, вибухи та пожежі у Росії

Нагадаємо, в ніч на 21 січня спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.

По цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ, після чого вогонь охопив нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Також потужний вибух пролунав у Ленінградській області 26 січня.

У місті Арамілі Свердловської області Росії сталася пожежа у понеділок вночі, 29 січня. Там загорілося виробничо-складське приміщення.