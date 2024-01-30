В центре Москвы вспыхнул пожар в офисе КПРФ (видео)

На видео, опубликованных в сети, виден густой черный дым. Отмечается, что причина пожара пока не известна. Но, предварительно, вспыхнул строительный мусор на втором этаже.

Атаки дронов, взрывы и пожары в России

Напомним, в ночь на 21 января вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

По цели точно отработали беспилотники СБУ, после чего огонь охватил нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Также мощный взрыв прогремел в Ленинградской области 26 января.

В городе Арамиле Свердловской области России произошел пожар в понедельник ночью, 29 января. Там загорелось производственно-складское помещение.