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У Ленінградській області пролунав вибух, помітили дим (відео)

Виборг, П'ятниця 26 січня 2024 15:17
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У Ленінградській області пролунав вибух, помітили дим (відео) Фото: у Ленінградській області пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух пролунав у Ленінградській області сьогодні, 26 січня. Після цього помітили стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Вибух пролунав у місті Виборг Ленінградської області. У мережі публікують відео, на якому помітний білий дим.

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху. Також не повідомляється про інші обставини інциденту.

Місто Виборг знаходиться приблизно за 45 кілометрів від кордону з Фінляндією. Відстань до Санкт-Петербурга становить близько 140 кілометрів.

У Ленінградській області пролунав вибух, помітили дим (відео)

скриншот google.com/maps

Атака на нафтовий термінал

Нагадаємо, в ніч на 21 січня спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.

По цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ, після чого вогонь охопив нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Видання Bloomberg писало, що після атак СБУ морські постачання сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Як повідомляли джерела РБК-Україна, Росія змушена була перекидати свою ППО з фронту після атаки на термінал "Усть-Луга Ойл".

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