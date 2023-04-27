UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У центрі Москви спалахнула пожежа в елітному ЖК (відео, фото)

Фото: в центрі Москви пожежа в елітному ЖК (t.me/nexta_live)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Москві сьогодні спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося ЖК "Вікторія Парк" біля Кутузовського проспекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ і Telegram-канали.

Попередньо, вогонь поширився на 100 квадратів.

"У Москві велика пожежа. Горять майбутні елітні резиденції у ЖК Victory Park Residences", - пишуть в мережі.

Російські провладні ЗМІ заявляють, що прокуратура вже встановлює причини пожежі. Тим часом деякі джерела повідомили, що загоряння вдалося локалізувати.

Нагадаємо, вчора під Москвою горів науково-дослідницький інститут.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваПожежа