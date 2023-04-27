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В центре Москвы крупный пожар в элитном ЖК (видео, фото)

Фото: в центре Москвы пожар в элитном ЖК (t.me/nexta_live)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Москве сегодня крупный пожар. Возгорание произошло ЖК "Виктория Парк" возле Кутузовского проспекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

Предварительно огонь распространился на 100 квадратов.

"В Москве большой пожар. Горят будущие элитные резиденции в ЖК Victory Park Residences", - пишут в сети.

Российские провластные СМИ заявляют, что прокуратура уже устанавливает причины пожара. Между тем, некоторые источники сообщили, что возгорание удалось локализовать.

Напомним, вчера под Москвой горел научно-исследовательский институт.

Также мы писали, что в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.

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МоскваПожар