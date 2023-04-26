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Під Москвою горить науково-дослідницький інститут

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Росія, Середа 26 квітня 2023 16:07
Під Москвою горить науково-дослідницький інститут Фото ілюстративне (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 квітня, на території науково-дослідницького інституту, що розташований під Москвою, почалась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють про пожежу на території науково-дослідницького інституту протипожежної оборони в Балашисі.

Анонімне джерело в екстренних службах РФ повідомило, що на території НДІ протипожежної оборони в Балашисі проводяться навчання.

За інформацією росіян, це випробування МНС. У відомстві повідомляють, що все під контролем.

Нагадаємо, нещодавно під Москвою горів завод "Квант", що займається виробництвом електронних приладів.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

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