Під Москвою горить науково-дослідницький інститут
Сьогодні, 26 квітня, на території науково-дослідницького інституту, що розташований під Москвою, почалась пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Місцеві жителі повідомляють про пожежу на території науково-дослідницького інституту протипожежної оборони в Балашисі.
Анонімне джерело в екстренних службах РФ повідомило, що на території НДІ протипожежної оборони в Балашисі проводяться навчання.
За інформацією росіян, це випробування МНС. У відомстві повідомляють, що все під контролем.
Нагадаємо, нещодавно під Москвою горів завод "Квант", що займається виробництвом електронних приладів.
Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.
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