ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Москви потужне задимлення, сталася пожежа в районі ТЕЦ (відео)

Новость на русском →
Москва, Понеділок 17 квітня 2023 12:34
У центрі Москви потужне задимлення, сталася пожежа в районі ТЕЦ (відео) Фото: у центрі Москви сталася пожежа в районі ТЕЦ (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У центрі російської столиці сьогодні спалахнула пожежа. У районі ТЕЦ на Бережківській набережній загорілося кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"Потужна пожежа у кафе "Плов центр" на Бережківській набережній у Москві. Йому надано підвищений ранг складності", - передають у мережі.

Як згодом стало відомо, площа загоряння збільшилася до 600 квадратних метрів.

"Будівля повністю згоріла, на площі 200 квадратних метрів обвалився дах з боку громадського харчування. З тюнінг-студії, що поряд, успішно евакуювали людей", - повідомили роспабліки.

Відомо, що кафе в центрі Москви згоріло майже вщент, а дим від загоряння накрив той район, де, ймовірно, знаходиться ТЕЦ.

Причиною пожежі навивають "загоряння витяжки над мангалом", постраждалих нібито немає.

Нагадаємо, раніше в Підмосков'ї сталась масштабна пожежа на складі із запчастинами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Пожежа
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука