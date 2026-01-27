В центрі Мирнограда - стрілецькі бої, росіяни посилюють тиск на місто, - ДШВ

Бої в Мирнограді та накопичення техніки РФ

Противник активізував наступальні дії у північній частині Мирнограду. У центральній частині міста тривають стрілецькі бої. Для подальшого штурму так званого "верхнього" Мирнограду російські війська продовжують накопичувати важку техніку в районі Новогродівки.

У взаємодії з 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" українські сили блокують противника на лінії східні околиці Мирнограду - Красний Лиман - Родинське.

Спроби прориву в Гришине зірвані

У районі Покровська ворог зосередив основні зусилля на спробах окупації Гришиного. Скориставшись несприятливими погодними умовами, російські підрозділи накопичують легку техніку та особовий склад у промисловій зоні на північному заході міста.

Надалі противник намагається просуватися в напрямку Гришиного кількома маршрутами. Нещодавно групі російських військових вдалося проникнути в населений пункт, однак злагодженими діями українських оборонців противника було знищено.

РФ активізує застосування БпЛА і тактичної авіації

У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ суттєво зросло використання російською армією безпілотників різних типів. Зокрема, ворог активніше застосовує дрони типу "Молнія" як дрони-матки, які несуть на борту по два FPV-дрони та завдають по цілях потрійного удару.

Також фіксуються випадки застосування дронів на оптоволокні, які здатні проникати більш ніж на 20 км углиб української оборони.

Окрім цього, зросла інтенсивність ударів тактичною авіацією. За минулий тиждень російські війська скинули на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, що приблизно на 20% більше, ніж тижнем раніше.