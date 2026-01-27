В центрі Мирнограда - стрілецькі бої, росіяни посилюють тиск на місто, - ДШВ

Російські війська нарощують штурмові дії на Покровському напрямку та посилюють тиск на Мирноград. У низці населених пунктів тривають активні бойові дії, а ворог збільшує застосування авіації та безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.
Противник активізував наступальні дії у північній частині Мирнограду. У центральній частині міста тривають стрілецькі бої. Для подальшого штурму так званого "верхнього" Мирнограду російські війська продовжують накопичувати важку техніку в районі Новогродівки.
У взаємодії з 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" українські сили блокують противника на лінії східні околиці Мирнограду - Красний Лиман - Родинське.
У районі Покровська ворог зосередив основні зусилля на спробах окупації Гришиного. Скориставшись несприятливими погодними умовами, російські підрозділи накопичують легку техніку та особовий склад у промисловій зоні на північному заході міста.
Надалі противник намагається просуватися в напрямку Гришиного кількома маршрутами. Нещодавно групі російських військових вдалося проникнути в населений пункт, однак злагодженими діями українських оборонців противника було знищено.
У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ суттєво зросло використання російською армією безпілотників різних типів. Зокрема, ворог активніше застосовує дрони типу "Молнія" як дрони-матки, які несуть на борту по два FPV-дрони та завдають по цілях потрійного удару.
Також фіксуються випадки застосування дронів на оптоволокні, які здатні проникати більш ніж на 20 км углиб української оборони.
Окрім цього, зросла інтенсивність ударів тактичною авіацією. За минулий тиждень російські війська скинули на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, що приблизно на 20% більше, ніж тижнем раніше.
Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що українське командування володіє інформацією про наміри російських військ на січень. За його словами, противник намагається обійти Вовчанськ і просунутися в напрямку Лимана.
Він також повідомив про посилення тиску з боку окупантів у Куп’янському районі, однак усі спроби прориву безпосередньо до міста залишаються безуспішними. Сили оборони, за його словами, повністю контролюють ситуацію та ефективно зривають інфільтраційні дії ворога.
Трегубов додав, що основні сили противника зосереджені в одному з кварталів багатоповерхової забудови Куп'янська, де тривають зачистки. Українські військові прагнуть завершити операцію з мінімальними втратами.
Водночас ЗСУ зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують наступ російських військ на підступах до Мирнограда. Також Сили оборони спростували інформацію про нібито захоплення села Міньківка в Донецькій області, наголосивши, що населений пункт перебуває під контролем України.