В центре Мирнограда - стрелковые бои, россияне усиливают давление на город, - ДШВ

Бои в Мирнограде и накопление техники РФ

Противник активизировал наступательные действия в северной части Мирнограда. В центральной части города продолжаются стрелковые бои. Для дальнейшего штурма так называемого "верхнего" Мирнограда российские войска продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.

Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" украинские силы блокируют противника на линии восточные окраины Мирнограда - Красный Лиман - Родинское.

Попытки прорыва в Гришино сорваны

В районе Покровска враг сосредоточил основные усилия на попытках оккупации Гришино. Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, российские подразделения накапливают легкую технику и личный состав в промышленной зоне на северо-западе города.

В дальнейшем противник пытается продвигаться в направлении Гришино несколькими маршрутами. Недавно группе российских военных удалось проникнуть в населенный пункт, однако слаженными действиями украинских защитников противник был уничтожен.

РФ активизирует применение БпЛА и тактической авиации

В полосе ответственности 7 корпуса ДШВ существенно возросло использование российской армией беспилотников различных типов. В частности, враг активнее применяет дроны типа "Молния" как дроны-матки, которые несут на борту по два FPV-дрона и наносят по целям тройной удар.

Также фиксируются случаи применения дронов на оптоволокне, которые способны проникать более чем на 20 км вглубь украинской обороны.

Кроме этого, возросла интенсивность ударов тактической авиации. За прошедшую неделю российские войска сбросили на Покровскую агломерацию почти 360 авиабомб, что примерно на 20% больше, чем неделей ранее.