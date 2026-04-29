У Києві вандали понівечили клумби з тюльпанами у різних районах: список локацій (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Які локації в Києві постраждали від вандалів

Українцям розповіли, що цієї ночі невідомі особи зруйнували клумби тюльпанів у двох районах Києва.

"Одні створюють красу - інші її нищать", - констатували у КМДА.

Уточнюється, що випадки умисного пошкодження квітників зафіксували:

у Святошинському районі;

у Шевченківському районі.

Одна зі знищених у столиці клумб (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В цілому постраждали такі локації:

сквер імені Сергія Виноградського;

Каштановий бульвар;

Львівська площа;

сквер Артема Соханя;

Берестейський проспект.

Інша локація з понівеченими квітами (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Згідно з інформацією КО "Київзеленбуд", квіти "виривали з корінням, топтали та розкидали просто на клумбах".

"Частину цих тюльпанів Київ отримав від нідерландських партнерів як знак підтримки у складний для міста час", - уточнили у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як саме можна допомогти правоохоронцям

У КМДА повідомили, що вищезазначені дії:

свідоме нищення міського простору;

зневага до праці комунальників;

неповага до громади.

Крім того, киянам і гостям столиці нагадали, що "у міських просторах столиці працюють камери відеоспостереження".

"Правоохоронці вже фіксують обставини події та встановлюють причетних осіб для притягнення до відповідальності", - наголосили у КМДА.

Українців просять допомогти із пошуком винних у вандалізмі (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Тим часом комунальні служби "вже почали відновлення пошкоджених клумб".

"Якщо вам відома будь-яка інформація про цей випадок або осіб, причетних до вандалізму, повідомте правоохоронців за номером "102". Бережімо Київ разом", - підсумували у КМДА.