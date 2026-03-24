У центрі Львова приліт дрона: горить житловий будинок, постраждала спадщина ЮНЕСКО

Сьогодні, 24 березня, російські окупанти вдарили дроном по центру Львова. Внаслідок удару постраждала спадщина ЮНЕСКО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву львівського мера Андрія Садового та допис голови Львівської ОВА Максима Козицького.
"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО", - сказано в заяві Козицького.
Садовий зазначив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі Львова. Він додав, що всі служби виїхали на місце прильоту.
Мер міста наголосив, що загроза залишається дуже високою і закликав містян перебувати в укриттях. За його словами, в напрямку Львова летить ще один ворожий безпілотник.
Пізніше Козицький повідомив, що важко поранені щонайменше двоє людей.
Садовий через кілька хвилин заявив про ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини.
Також мер Львова повідомив про падіння уламків на початку вулиці Бандери.
Фото: падіння уламків у Львові (t.me/andriysadovyi)
Львівський мер повідомив, що в лікарнях міста вже 13 поранених. Він додав, що кількість постраждалих збільшується.
Нагадаємо, в ніч на 24 березня росіяни завдали масованого удару по Україні із застосуванням 426 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 дронів.
У Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Відомо про загибель двох людей. Ще 11 осіб дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.
Крім того, росіяни зранку завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі. В результаті обстрілу виникли пожежі, станом на зараз відомо про дев'ятьох поранених. Серед постраждалих півторарічна дитина.
Також окупанти ударним безпілотником атакували приміський поїзд сполученням Слатине-Харків. В результаті удару є загиблий та поранені.
