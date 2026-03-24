У центрі Львова приліт дрона: горить житловий будинок, постраждала спадщина ЮНЕСКО

"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО", - сказано в заяві Козицького.

Садовий зазначив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі Львова. Він додав, що всі служби виїхали на місце прильоту.

Мер міста наголосив, що загроза залишається дуже високою і закликав містян перебувати в укриттях. За його словами, в напрямку Львова летить ще один ворожий безпілотник.

Пізніше Козицький повідомив, що важко поранені щонайменше двоє людей.

Садовий через кілька хвилин заявив про ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини.

Фото: удар ворожого дрона по багатоповерхівці у Львові (t.me/andriysadovyi)

Також мер Львова повідомив про падіння уламків на початку вулиці Бандери.

Фото: падіння уламків у Львові (t.me/andriysadovyi)

Оновлено о 17:44

Львівський мер повідомив, що в лікарнях міста вже 13 поранених. Він додав, що кількість постраждалих збільшується.

Удар по Україні 24 березня

Нагадаємо, в ніч на 24 березня росіяни завдали масованого удару по Україні із застосуванням 426 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 дронів.

У Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Відомо про загибель двох людей. Ще 11 осіб дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.